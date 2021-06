Cel Jarosława Kaczyńskiego odkryty. "Uprawia tak politykę od lat"

Tarcia w Zjednoczonej Prawicy nie ustają. Prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz kilku posłów tej partii udzieliło poparcia kandydatowi na Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zgłosiły wspólnie ugrupowania opozycyjne. Wielu ekspertów sądzi też, że trwająca akcja promocyjna Polskiego Ładu to początek kampanii wyborczej, jaką prowadzi prezes PiS Jarosław Kaczyński. - On od zawsze tak uprawia politykę - rozgrywa, sprawdza, co kto zrobi w mniejszych kwestiach, żeby po prostu wiedzieć, czy można się na kimś oprzeć później w kwestiach rzeczywiście istotnych. Jest bardzo prawdopodobne, że Kaczyński - wykorzystując te pierwsze środki europejskie, a także cały zamęt wokół Polskiego Ładu, pierwsze transfery - rzeczywiście będzie chciał zorganizować wybory wiosną 2022 roku - powiedziała w programie "Newsroom" WP prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem ekspertki Kaczyński może rozważać start w wyborach bez udziału Gowina i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

