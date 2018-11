CBOS: Rośnie poparcie dla rządu Morawieckiego

W listopadzie więcej osób niż w poprzednim miesiącu wyraża poparcie dla rządu PiS. Wzrosła też liczba badanych, którzy deklarują wobec niego obojętność.

Wygląda na to, że afera KNF nie wpłynęła negatywnie na wizerunek polskiego rządu w oczach wyborców. Do zwolenników ekipy Morawieckiego zalicza się obecnie 42 proc. badanych - to o 3 punkty procentowe więcej niż w październiku.