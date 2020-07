CBA zatrzymało byłego prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu. Chodzi o 100 tys. złotych łapówki

CBA zatrzymało sędziego. Wcześniej uchylono mu immunitet

Wniosek o areszt dla byłego prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu Prokuratura Krajowa skierowała już pod koniec października 2019 roku. Wniosek złożono do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Obrona Marka Z. złożyła zażalenie, jednak zostało ono oddalone.

CBA zatrzymało sędziego. Powodem 100 tys. złotych łapówki

Po zapoznaniu z aktami sprawy okazało się, że jest ona przedawniona, co wiązało się z jej umorzeniem. Marek Z. nie poinformował o tym Macieja M. Nie powiedział mu również, że ma orzekać w jednoosobowym składzie.

"W lutym 2018 roku przed rozprawą Marek M. wręczył Bogusławowi P. kwotę 110 tys. złotych, informując, że 100 tys. to pieniądze przeznaczone dla sędziego, zaś 10 tys. dla innej osoby zamieszanej w to przestępstwo" - informowała w lutym 2020 roku Prokuratura Krajowa.

Okazało się też, że nie jest to koniec przewinień sędziego Marka Z. W toku śledztwa prokuratury miało wyjść na jaw, że sędzia próbował namówić osobę zeznającą w tej sprawie do zmiany zeznań. W maju 2019 roku do Marka Z. dotarła informacja, że w prokuraturze toczy się postępowanie w sprawie przyjęcia przez niego korzyści majątkowej od Macieja M.