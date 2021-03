CBA podejmie czynności ws. Obajtka. Chodzi o kontrolę majątku

CBA zapowiedziało we wtorek, że podejmie czynności ws. kontroli majątku i oświadczeń majątkowych prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka. Wcześniej biuro dwukrotnie badało już jego oświadczenia.

CBA podejmie czynności ws. Daniela Obajtka. We wtorek biuro otrzymało wniosek jego pełnomocnika o kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych prezesa PKN Orlen.

Majątek Daniela Obajtka. "CBA podejmie czynności w tej sprawie"

"CBA podejmie czynności w tej sprawie" – przekazano. CBA poinformowało, że już wcześniej przeprowadzono kontrolę oświadczeń majątkowych Obajtka, złożonych w latach 2066-2010. Procedura zakończyła się 18 września 2021 r.

"W związku z podejrzeniem rozbieżności między oświadczeniami majątkowymi, a stanem faktycznym CBA skierowało do prokuratury wniosek o ocenę wyników kontroli. Śledztwo prokuratury w tej sprawie zakończyło się 24 maja 2013 roku decyzją o umorzeniu postępowania z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17 par. 1 pkt 1 kpk)" – informuje we wtorek CBA.

Z kolei druga weryfikacja oświadczeń Objatka dotyczyła tych składanych w latach 2013-18.

CBA skontroluje majątek i oświadczenia prezesa PKN Orlen

"Czynności prowadzone były od 9 lutego 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku. W trakcie tych czynności weryfikacji poddano 13 oświadczeń o stanie majątkowym" – wyjaśniono.

"Analiza nie wykazała różnic między oświadczeniami majątkowymi, a stanem faktycznym" – czytamy w oświadczeniu biura.

"Podawane w mediach informacje, jakoby byli funkcjonariusze CBA zajmujący się prowadzeniem kontroli oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka pracowali obecnie w podmiotach kontrolowanych przez Daniela Obajtka są nieprawdziwe" – napisano w komunikacie służb.

Pełnomocnik Daniela Obajteka wnosi o kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych

We wtorek pełnomocnik Obajtka mec. Maciej Zaborowski wniósł o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia.

Pismem złożonym w CBA Obajtek wniósł o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli złożonych w ubiegłych latach oświadczeń majątkowych. Zaborowski zapewnił, że to własna inicjatywa Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości, co do jego osoby i jego majątku.

Pełnomocnik podkreślił, że oświadczenia majątkowe były wielokrotnie badane przez różne służby, w tym m.in. przez CBA i prokuraturę za rządów poprzedniej koalicji.

Daniel Obajtek: nie dam się sterroryzować, moje dziecko płacze

W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków do m.in. prokuratury, NIK-u i CBA ws. nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku b. wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom."Nie dam się sprowokować kilku posłom, przez których działania muszę teraz obawiać się o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Jeszcze raz powtórzę – nie mam nic do ukrycia. Tylko odkąd to przychody prezesów Orlenu są poddawane pod publiczną dyskusję? Niech mi pan powie, czy któremukolwiek prezesowi Orlenu urządzono taki koszmar? Ja się nie dam sterroryzować. Obciążę kosztami ochrony Platformę Obywatelską. To, że moje dziecko płacze, tego im nie podaruję" – mówił w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce.

Daniel Obajtek nie zaszkodzi Orlenowi. Marek Belka komentuje

Przeczytaj także:

Źródło: WP Wiadomości, PAP