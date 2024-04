CBA do likwidacji, ale papiery zostają. Co się dzieje ws. korupcji w szpitalu senatora KO?

Senator Tomasz Grodzki (KO) zarzucał prokuraturze, że "wykonuje na gwałt ruchy, by oskarżyć kogokolwiek". Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ripostowali: "Nam chodzi o to, aby senator rzeczowo skonfrontował się z dowodami. Może to zrobić w sądzie".