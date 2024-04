Tusk gwarantuje. "Będzie patrzyła władzy na ręce, a nie opozycji"

- Ja bardzo chce, żeby to, co będzie po CBA skutecznie walczyło z korupcją i żeby pilnowało także mnie i wszystkich moich ludzi. To jest w moim interesie, to nie jest tylko w interesie Polski. Premier, który ma odrobinę oleju w głowie, musi chcieć mieć taką policję, którą walczy z korupcją, żeby ludzie, z którymi pracuje naprawdę wiedzieli ze nie ma żartów - powiedział Tusk.