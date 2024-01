Skandal w Szczecinie. Przedstawiają dowody w nowej sprawie

Innego zdania co do wydawania pieniędzy z fundacji jest prokuratura. - W dokumentacji księgowej natrafiliśmy na wpłaty z fundacji na rzecz poszczególnych lekarzy. 890 tys. złotych trafiło do biura podróży celem sfinansowania wyjazdów na Alaskę, do RPA i Kanady, w których uczestniczył ówczesny dyrektor, dziś polityk - opisuje prokurator Lorenc.