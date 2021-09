Campus Polska Przyszłości. Adam Michnik: wolę być dziadersem niż pomnikiem

- W pewnym momencie uznałem, że muszę to powiedzieć publicznie. Powiedziałem w redakcji, że odrzucam to, że można być maczo i stoję po stronie równych praw. To co widzieliśmy ostatnio na ulicach, czyli Ogólnopolski Strajk Kobiet, to jest to empiryczny dowód, jak wielką wartość ma obecność kobiet w życiu publicznym - przekazał redaktor naczelny "Gazety Wyborczej".