"Cały Trybunał Konstytucyjny trzeba zreformować". Kosiniak-Kamysz komentuje aferę mailową

- Obnażono kolejny fragment góry lodowej. Pewnie jej wierzchołek, bo Trybunał Konstytucyjny jest zwieńczeniem wymiaru sprawiedliwości, ostatnią instancją, do której obywatele mogą się odwołać w sprawach społecznych,obywatelskich. I to pokazuje, że nie mają się już do kogo odwalać - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Tłit Wirtualnej Polski. Prezes PSL-u skomentował w ten sposób treść wiadomości, która miała rzekomo wyciec ze skrzynki Michała Dworczyka. Wynika z niej, że szef KPRM miał omawiać z prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julią Przyłebską procedowanie konkretnych spraw. - Cała filozofia rządów PiS-u polega na tym, żeby zawłaszczyć, a nie zreformować wymiar sprawiedliwości. Jeżeli na salę sądową wchodzi polityka, to ucieka z niej sprawiedliwość i to się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym - komentował Kosiniak-Kamysz. - Uważam, że trzeba cały Trybunał Konstytucyjny zreformować i napisać ten rozdział konstytucji od nowa - przekonywał szef PSL-u i jak dodał, opozycja jest gotowa to zrobić.

Rozwiń