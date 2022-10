Całkowita zmiana strategii Putina? Tłumaczy, po co była mobilizacja

Rozmowy Putin-Biden? "Nie widzę potrzeby"

Putin zauważył, że kwestia jego osobistego udziału w szczycie G20 nie została jeszcze rozwiązana. Mówiąc o możliwości spotkania się z prezydentem USA Joe Bidenem, jeśli podróż się odbędzie, rosyjski przywódca wskazał, że nie ma jeszcze platformy do takiej rozmowy. - Musimy go zapytać, czy jest gotów prowadzić takie negocjacje ze mną, czy nie. Szczerze mówiąc, w zasadzie nie widzę potrzeby. Jak dotąd nie ma platformy do jakichkolwiek negocjacji - stwierdził.