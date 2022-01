Cała Polska stanie przez pandemię? Lekarz o radykalnej metodzie

Piąta fala pandemii przybiera na sile, a rząd zdecydował o nowych rozwiązaniach w walce z rozprzestrzeniania się koronawirusa, m.in. skróceniu kwarantanny do 7 dni. Prof. Robert Flisiak w programie "Newsroom" WP powiedział, że w obliczu spodziewanej ogromnej liczby zakażonych pracowników (2 mln na kwarantannie) sposobem na paraliż działania państwa i gospodarki byłoby całkowite zniesienie kwarantanny. - Osoby na kwarantannie w zdecydowanej większości są zdrowe. Wystarczyłoby, aby się same kontrolowały, a w razie zakażenia izolowały - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów. - Przy wariancie Omikron konieczne jest zupełne nowe podejście do pandemii - mówił gość Agnieszki Kopacz, wskazując, że Omikron zakaża szybciej, ale w większości przypadków objawy są łagodne.