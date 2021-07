"Bzdura". Bogdan Zdrojewski o słowach Antoniego Macierewicza

- Ta formacja jest po prostu formacją schodzącą (...). Ich jedyną rolą jest być pośrednikiem niemieckim i realizatorem interesów niemieckich w Polsce - powiedział o Platformie Obywatelskiej w "Sygnałach dnia" Antoni Macierewicz. Jego wypowiedź komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator PO Bogdan Zdrojewski. - To oczywiście bzdura. Antoni Macierewicz powinien zakończyć swoje aktywności polityczne w '89 roku, bo po tym jest postacią mało interesującą, jeżeli chodzi o realizację polityki na rzecz silnego państwa polskiego w Europie. Jest też źródłem wielu "katastrof" w MON - mówił. - PiS boi się porozumienia w PO, boi się porozumienia na opozycji. PiS doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli dojdzie do zgody w PO, następnie zgody w opozycji, to czas PiS-u dobiegnie końca - dodał.