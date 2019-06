Bytom. Zawaliła się część kamienicy. Nie można przeszukać gruzów

W Bytomiu zawaliła się oficyna kamienicy. To, co z niej ocalało, może w każdej chwili runąć. Na miejscu pracują strażacy.

Oficyna starej kamienicy z 1895 r. przy ul. Smolenia 13 w Bytomiu to częściowo rozebrany pustostan. We wtorek runęła, a to, co z niej pozostało, może w każdej chwili się zawalić - podało RMF FM.