Bytom. Dramatyczna relacja świadków eksplozji w kamienicy

- Myśleliśmy, że dom się wali, taki był huk - tak świadkowie zdarzenia opisują tragedię, do której doszło w Bytomiu. Część sąsiadów rzuciło się do ratowania matki i jej dwóch córek.

W sobotę w jednej z kamienic przy ul. Katowickiej w centrum Bytomia (woj. śląskie) doszło do wybuchu gazu. Zginęły trzy osoby - 39-letnia kobieta i jej dwie córki w wieku 5 i 7 lat.

- Myśleliśmy, że dom się wali, taki był huk. Budynek się zatrząsł. Wyjrzeliśmy przez okno, to był koszmar nie do opisania! Jęzory ognia szalały w mieszkaniu na parterze, w budynku obok. Ktoś krzyczał "ratunku". Ludzie wybiegali z domów, by pomagać ofiarom. Strażakom pomagali rozwijać węże - mówi z kolei pan Kamil, który z okna mieszkania widział eksplozję.