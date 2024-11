Były wiceminister Bartłomiej C. z zarzutami

Bartłomiej C. były wiceminister sprawiedliwości

Były wiceminister sprawiedliwości Bartłomiej C. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i popełnienia oszustwa. Ruch prokuratury to pokłosie publikacji Wirtualnej Polski, która opisała sprawę wyjazdu C. w sierpniu tego roku.

Zarzuty prokuratorskie mają związek z opisaną przez Wirtualną Polskę sprawą dot. wakacji wiceministra. Bartłomiej C. (w momencie publikacji w sierpniu 2024 r. piastował stanowisko wiceministra sprawiedliwości - przyp. red.) pojechał na rodzinne wakacje do Słowenii. Część jego wyjazdu sfinansowali jednak podatnicy.

C. wyruszył w podróż służbową limuzyną i dwukrotnie zatankował pojazd, płacąc służbową kartą. Auto i karta należały do Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT), gdzie pracował do momentu objęcia teki wiceszefa resortu sprawiedliwości.

Po doniesieniach Wirtualnej Polski - niespełna dwa miesiące po objęciu stanowiska - C. podał się do dymisji.

C. przyznał się do winy

Początkowo C. wszystkiemu zaprzecał - zarzekał się, że przedstawi na to stosowne dowody - jednak przyznał się, przeprosił i oddał do dyspozycji przełożonego.