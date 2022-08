Były urzędnik Kremla w szpitalu z podejrzeniem zatrucia. Sprawę bada policja

Anatolij Czubajs, były urzędnik Kremla, nagle zachorował an Sardynii i trafił do szpitala z objawami zatrucia - informuje włoski dziennik "La Repubblica". Czaubajs był wysłannikiem prezydenta Rosji Władimira Putina ds. zrównoważonego rozwoju. Zrezygnował on ze stanowiska i opuścił kraj po agresji na Ukrainę. Wcześniej BBC informowała o jego hospitalizacji w jednym z krajów europejskich.