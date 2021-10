Były szef MSW o nowej funkcji Semeniuk: "Budzi poczucie komizmu"

Wiceminister Olga Semeniuk została przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. O komentarz do nowej posady polityk PiS poprosiliśmy Bartłomieja Sienkiewicza. - Każdy normalny kraj europejski ma w tej chwili projekty związane z kosmosem i też powinniśmy to robić. Problem polega na tym, że zatrudnianie tak drastycznie niekompetentnych ludzi budzi poczucie komizmu - stwierdził były szef MSW. Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że "ta nominacja przesuwa całą historię bardziej w śmieszność, niż cokolwiek innego". Polityk ocenił też całościowo działania Zjednoczonej Prawicy. - Rządzący mówią wyłącznie do swojego elektoratu. Reszta Polaków ich w ogóle nie interesuje. Mają kompletnie w nosie opinie ludzi spoza swojego elektoratu. Ta polityka na dłuższą metę jest zabójcza dla polskiej racji stanu - mówił Sienkiewicz.