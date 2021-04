Były szef kancelarii Kwaśniewskiego: "Kaczyński powinien wyrzucić Ziobrę"

Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie nie wykluczył, że może dojść do przedterminowych wyborów, coraz częściej mniejsi koalicjanci Zjednoczonej Prawicy jednoznacznie wypowiadają się przeciwko prezesowi PiS. - Jarosław Kaczyński powinien wyrzucić Zbigniewa Ziobrę, bo jak tego nie zrobi, to Ziobro wyrzuci Kaczyńskiego. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości - mówił w programie "Newsroom" WP Ryszard Kalisz. Były szef kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego ocenił, że obecnie mamy do czynienia z "rządem mniejszościowym". - Jarosław Kaczyński w najmniejszych sprawach nie może liczyć na Ziobrę i na głosy jego partii. Wiadomo też, że w części spraw nie może liczyć na Jarosława Gowina. W sensie faktycznym tej koalicji nie ma - dodał Kalisz.

