Były szef fińskiego wywiadu: "Prigożyn gra we własną grę"

- Ich mentalność jest taka, że jeśli się nas boją, to świetnie. Robimy, co chcemy, słabe kraje zachodnie nie mogą nam nic zrobić. Osąd świata ich nie dotyczy. Ostatecznie prowadzi to do tego samego punktu, czyli wskazywania, że to jest rusofobia i wszyscy nas nienawidzą - podsumował.