Były szef CBA komentuje doniesienia WP. "Rządzący chowają głowę w piasek"

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska ujawniła, że zabezpieczenia sejmowych skrzynek pocztowych są archaiczne. WP udowodniła również, że dostęp do rządowych serwerów mają osoby, które nie pracują już w instytucjach państwowych. - Chwała dziennikarzom. W ostatnich latach to dziennikarze wykonują rolę, robotę i zadania, które powinny być realizowane przez ABW i inne instytucje, które nawet nie podejmują działań. (...) Próba bagatelizowania tych spraw to tylko cyniczna taktyka polityczna - komentował w programie "Newsroom WP" Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Niewzięcie tej afery na barki nie spowoduje, że ta afera się zakończy. Mamy do czynienia z bezprecedensowym wyciekiem bliżej nieznanej ilości materiałów wrażliwych, często o cechach materiałów niejawnych. (...) Chowanie głowy w piasek niczego nie zmieni z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - zaznaczył Wojtunik.