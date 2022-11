Były szef Bundestagu: Powinienem był posłuchać Lecha Kaczyńskiego

Wśród "wielkich niemieckich kanclerzy" polityk CDU wymienił Konrada Adenauera, Willy'ego Brandta i Helmuta Kohla, ale nie Angelę Merkel. Zapytany, czy stworzona przez niego lista jest kompletna. - Na razie jest zamknięta. Czy pani Merkel zostanie zaliczona do grona wielkich kanclerzy, jest chyba za wcześnie, by rozstrzygać to jednoznacznie. Znamienne jest jednak to, że nawet teraz w odniesieniu do Rosji nie jest ona w stanie powiedzieć, że popełniliśmy błędy - stwierdził Wolfgang Schaeuble.