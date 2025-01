Bodnar pod naciskiem Tuska? "Taka rozmowa nie miała miejsca"

Prokuratura Krajowa opublikowała we wtorek częściowy raport z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023 . Raport obejmuje 200 spośród 600 spraw badanych przez zespół prokuratorów w PK. Według PK, wśród zbadanych spraw w 163 stwierdzono istotne nieprawidłowości.

"Albo rozliczenia przyspieszą, albo dostaniesz Giertycha na wiceministra i on cię zmotywuje" - miał usłyszeć minister sprawiedliwości jeszcze przed świętami od premiera, twierdzi "Newsweek".

- Taka rozmowa nie miała miejsca - skomentował Adam Bodnar pytany na antenie TVN24 o tę kwestię. - Sam doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że rozliczenia to jest ważna rzecz - dodał.

Bodnar przyznał, że w jego ocenie sprawy rozliczeń poprzedniej władzy powinny być kontynuowane, jednak ze szczególnym poszanowaniem procedur. - Najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to to, że zostaną podjęte określone działania, które później utkną gdzieś w sądach. Albo prokuratura zostanie złapana na błędach proceduralnych - wyjaśnił minister sprawiedliwości w "Rozmowie Piaseckiego".