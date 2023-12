Były szef ABW Krzysztof Bondaryk powrócił. Dostał posadę w MSWiA

Zawiadomienie do prokuratury skierował w 2016 roku Piotr Pogonowski, ówczesny szef ABW. W jego opinii Bondaryk przyjął do pracy pracownika z fałszywym dyplomem wyższej uczelni. Pracownik miał w kolejnych latach zarobić w ABW ok. 2 mln zł. Według prokuratury jego zarobki miały być korzyścią majątkową, o której mowa w zarzutach stawianych generałowi. Jak informowało TVN24, uczelnia, która wystawiła dyplom rzeczonemu pracownikowi, poświadczyła autentyczność dokumentu.