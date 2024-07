Były senator PiS zatrzymany przez policję. Był poszukiwany listem gończym

W związku z tym został wydany nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego, do którego jednak mężczyzna nie trafił. Policjanci sprawdzili nie tylko miejsce jego zamieszkania, ale także te, w których mógłby przebywać i nigdzie go nie zastali. Z nieoficjalnych informacji wirtualnej Polski wynika, że Bonkowski w ostatnich dniach mógł przebywać za granicą.