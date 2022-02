Były rywal Putina krytykuje Zachód. "Zanim zareaguje, Rosjanie przestawią bramki na Warszawę"

"Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa z Putinem jasno pokazało, że nie jest on pod wpływem twardogłowych. To on jest twardogłowym. Wszyscy kłaniają się przed nim, a on nikogo nie słucha. To jednoosobowa dyktatura, krucha i okrutna. On nie przestanie, dopóki nie zostanie powstrzymany" - podsumował Kasparow.