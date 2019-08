Były radny PiS znęcał się nad żoną? Prokuratura zmienia zdanie ws. kary

Rafał P. z karą bezwzględnego pozbawienia wolności - tego chce prokuratura. Były radny PiS z Bydgoszczy jest oskarżony o znęcanie się nad żoną. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

W rozmowie z Wirtualną Polską, Piasecka nie kryła zaskoczenia wnioskiem prokuratury. - Uważam że to bardzo niski wyrok, to nie jest obiektywny wniosek. Potwierdziły się medialne doniesienia z ubiegłego roku, mówiące o tym, że najpewniej mój były mąż odpracuje na ulicy swoje winy. Wtedy w to nie wierzyłam, dzisiaj staje się to realne - powiedziała Karolina Piasecka.