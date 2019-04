Były prezydent Zawiercia unikał badań. Trafi do aresztu

Częstochowski Sąd Okręgowy zdecydował, że Ryszard M. zostanie ponownie aresztowany na trzy miesiące. Były prezydent Zawiercia nie stawiał się na badaniach, które miały stwierdzić o jego niezdolności do udziału w dalszych rozprawach.

Ryszard M. to prezydent Zawiercia w latach 2002-2006 i 2010-2014 oraz starosta zawierciański w latach 2006-2010. Został zatrzymany w związku z podejrzeniami o korupcję . W maju 2018 r. został skazany za przyjmowanie łapówek na cztery lata więzienia i grzywnę w wysokości 20 tys. zł. Dostał także zakaz pełnienia funkcji publicznych i stanowisk w organach samorządu terytorialnego przez pięć lat.

Wyrok zaskarżyła prokuratura, która stwierdziła, że kara jest zbyt łagodna - przypomina portal zawiercie.naszemiasto.pl. Chciała jej podwyższenia do sześciu lat pozbawienia wolności i 30 tys. zł. grzywny. Z kolei obrona wnioskowała o uniewinnienie. Były prezydent Zawiercia kilkukrotnie nie stawiał się jednak na rozprawie przedstawiając zwolnienia lekarskie. Apelacja była odraczana.

Pierwszy raz do rozprawy nie doszło w styczniu 2019 r. Ryszard M. ze względu na zły stan zdrowia trafił do szpitala, gdzie był również w listopadzie 2018 r. Z tego samego powodu do odroczenia doszło dwukrotnie w marcu 2019 r. W połowie kwietnia b.r. sąd zdecydował o przeprowadzeniu badań przez biegłych, które miały sprawdzić, czy były prezydent Zawiercia może uczestniczyć w rozprawach.