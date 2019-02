Były premier ponownie trafił do szpitala. Nie ma z nim kontaktu

Jan Olszewski podczas pobytu w domu stracił przytomność i został przewieziony do szpitala. Placówka nie udziela informacji na temat zdrowia byłego premiera. - Modlę się, żeby przeżył - mówi jego żona.

Kłopoty zdrowotne Jana Olszewskiego w ostatnim czasie się nasiliły. Były premier kilka dni temu zemdlał w domu. - Od tej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Karetka zabrała go do szpitala. Leży nieprzytomny na oddziale neurologicznym, ale mieli go przewieźć na OIOM. Modlę się, żeby przeżył. Są robione badania, mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Może lekarze go wyciągną - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Marta Olszewska.