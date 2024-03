Były premier nie ma wątpliwości. "Żyjemy już w epoce wojennej"

Donald Tusk na portalu X napisał, że "żyjemy w epoce przedwojennej". Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski przytoczył ten wpis i zapytał prof. Jerzego Buzka, jak reaguje na te słowa. - Niestety żyjemy już w epoce wojennej - stwierdził były premier. Tłumaczył, że jeśli jest wojna na kontynencie europejskim, to ta wojna nie jest na raz w każdym miejscu, przesuwa się wraz z frontem oraz celami. - Ludzie giną, wybuchają wszędzie bomby, cywile są zagrożeni dramatycznie i to wszystko odbywa się kilkaset kilometrów od naszych granic, a więc my jesteśmy już właściwie w fazie wojny, tylko akurat ta wojna gorąca nie odbywa się u nas - powiedział Buzek. Podczas programu rozmawiano również o obronności Unii Europejskiej. Były premier stwierdził, że według niego następna kadencja w Unii Europejskiej będzie poświęcona przede wszystkim możliwościom obronnym UE we współpracy z NATO. - To się nie będzie odbywało obok NATO, czy w jakiejś konkurencji do NATO. To jest niemożliwe, musimy działać razem, ale filar europejski Sojuszu Północnoatlantyckiego trzeba zwiększyć i wzmocnić co najmniej dwukrotnie - dodał Buzek.