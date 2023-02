Były premier Izraela: Putin obiecał, że nie zabije Zełenskiego

W trwającym prawie pięć godzin wywiadzie opublikowanym na YouTube Bennett zdradził, że na początku wojny zapytał Putina, czy zamierza zabić Zełenskiego. - Zapytałem 'o co w tym wszystkim chodzi? Czy planujesz zabić Zełenskiego?' Odpowiedział 'Nie zabiję Zełenskiego'. Wtedy powiedziałem do niego 'mam rozumieć, że dajesz mi słowo, że tego nie zrobisz'. On odpowiedział 'nie zabiję Zełenskiego' - wyjaśnił.