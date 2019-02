Były poseł PiS musi stawić się w sądzie. Biegli zbadali Tomasza G.

Opinie lekarzy jest jednoznaczna: były poseł PiS i Solidarnej Polski z Wielkopolski może uczestniczyć w swoim procesie ws. wyłudzeń kredytów. Tomasz G. nie przychodził do sądu, zasłaniając się chorobą.

Sprawa dotyczy lat 90. ub. w., kiedy Tomasz G. nie był jeszcze politykiem. Śledczy oskarżyli go o wyłudzanie kredytów w rodzinnych sklepach meblowych. Stało się to dopiero w 2015 r, kiedy G. nie dostał się do Sejmu z komitetu Korwin. Wcześniej był posłem i chronił go immunitet.