Były ochroniarz Sasina poleciał z nim do USA. Jako społeczny asystent

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin w poniedziałek poleciał do Stanów Zjednoczonych, by wraz z KGHM podpisać umowę na budowę w Polsce małych reaktorów nuklearnych w technologii SMR. W składzie delegacji - jak ustalili dziennikarze rp.pl i tvn24.p - znalazł się Łukasz Nowakowski. To były ochroniarz Jacka Sasina, obecnie jeden z dyrektorów w Poczcie Polskiej.