Ochroniarz wicepremiera Sasina trafił do Poczty Polskiej. Został wicedyrektorem

O zatrudnieniu Łukasza Nowakowskiego w Poczcie Polskiej informuje portal onet.pl. Z informacji jego dziennikarzy wynika, że to były podoficer Służby Ochrony Państwa (SOP), który kilka lat temu trafił do Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego, komórki zajmującej się ochroną najważniejszych osób w państwie. Ostatnio był przydzielony do ochrony osobistej Jacka Sasina.