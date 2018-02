Były ochroniarz gangstera w BOR. Miał ochraniać Ziobrę

Były ochroniarz oszusta i handlarza bronią, Konrada D., Wojciech B., był przydzielony do ochrony ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ochroniarza rekomendował BOR.

Dziennikarze z redakcji Newsweeka i TVN-u odkryli, że wśród ochroniarzy gangstera znalazł się Wojciech B., który był później rekomendowany na ochroniarza ministra sprawiedliwości. Resort zapytany o ten fakt odpowiada: "Z chwilą, gdy funkcjonariusz, o którego pyta Pan Redaktor, otrzymał zadanie ochrony Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, Minister zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o opinię na jego temat. Otrzymał zapewnienie, że funkcjonariusz spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa, gwarantuje w pełni profesjonalną ochronę i posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Biurze Ochrony Rządu”.

Ministerstwo tłumaczy swój wybór tym, że Wojciech B. miał doświadczenie w ochronie przedstawicieli rządu. Miał należeć m.in. do osobistej ochrony Radosława Sikorskiego gdy był szefem MSZ. To miało zaważyć o dołączeniu B. do ochrony Ziobry.