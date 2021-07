Bogdan Zdrojewski porównał Trzaskowskiego do Tuska. Oto efekt

Jeszcze nie doszło do porozumienia Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska na temat powrotu byłego premiera do polskiej polityki. Od dłuższego czasu spekuluje się, że Tusk miałby objąć funkcję szefa PO. Gotowość do kandydowania na to stanowisko zadeklarował tymczasem Trzaskowski. W czym prezydent Warszawy jest lepszy od Tuska? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator PO Bogdan Zdrojewski? - Rafał Trzaskowski zdecydowanie posiada większe możliwości mobilizacji nowego elektoratu, pozyskiwania elektoratu poza PO. To jest bez wątpienia atut Rafała Trzaskowskiego. Nowym atutem, dochodzącym w chwili obecnej, jest jego doświadczenie jako samorządowca. On dobrze się komunikuje z prezydentami Gdańska, Białegostoku, innych miast - także tych mniejszych - mówił Zdrojewski. - Przez swój wiek ma całkiem niezłą komunikację z młodym pokoleniem - wskazał senator PO.