Były minister Morawieckiego chwali Tuska. "Nie da się ograć"

Prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych RP w latach 2018-2020, zapewniał w programie "Newsroom WP", że Donald Tusk nie będzie, jak mówi PiS, "przedstawicielem Europy w Polsce". Przypomniał, że to właśnie Tusk, będąc jeszcze szefem Rady Europejskiej, zablokował mechanizm relokacji uchodźców. - Trzeba to docenić - zaznaczył. - Tusk się nie da ograć (w relacjach z instytucjami Unii Europejskiej – red.). (…) Może lepiej to będzie rozgrywał niż dotychczasowy rząd, który, moim zdaniem, dawał się ogrywać. (…) Donald Tusk będzie trudniejszym partnerem (dla urzędników z Brukseli – red.) niż Mateusz Morawiecki - stwierdził Czaputowicz.

