Były działacz PiS zabił nożem żonę. Nowe informacje w sprawie

Dariusz S. nie stanie przed sądem

- Z zebranych dowodów wynika, że Dariusz S. zdradzał objawy choroby psychicznej na długo przed popełnieniem zbrodni: opowiadał o spotykających go rzekomo nawiedzeniach, ostrzegał sąsiadów przed radioaktywnym śniegiem, wykazywał nadpobudliwość. Okoliczności te zostały ustalone między innymi na podstawie zeznań kilku świadków, w tym sąsiadów i kolegów z pracy. Podejrzany nigdy nie podjął leczenia psychiatrycznego. Umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym ma odizolować go od otoczenia, dla którego jest zagrożeniem. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna i podlega zażaleniu. Postępowanie w sprawie Dariusz S, prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni, było monitorowane przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku - informuje WP dział prasowy Prokuratury Krajowej.