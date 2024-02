Były doradca Putina ujawnił "chore marzenia" byłego szefa

Dzieli się też refleksją, że to, co stało się 20 lat później, szokuje wszystkich, którzy znali Putina w tamtym czasie. "Od 2008 roku jego główną ideą jest rozbudowa Imperium Rosyjskiego. Gruzja była pierwszą ofiarą rosyjskiej agresji, od 2014 roku toczy wojnę z Ukrainą. Z pewnością nie powinniśmy zapominać o hybrydowych cyberatakach na Estonię. Ekspansja imperium to jest główna idea Putina" - mówi Andriej Iłłarionow.