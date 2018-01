Były doradca Obamy: UE powinna izolować Polskę

Bitwa o zachodnie wartości rozegra się w Polsce - pisze w "New York Times" Charles Kupchan, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Narodowego w gabinecie Baracka Obamy. - Jeśli Polska nie zmieni kursu, Unia powinna odebrać jej fundusze i izolować dyplomatycznie - zaleca.

"Unia Europejska nie może sobie już pozwolić na delikatne traktowanie krnąbrnych członków. Jeśli Polska nie zawróci z kursu, Bruksela powinna dążyć do zawieszenia jej prawa głosu" - uważa profesor uniwersytetu Georgetown. Jak dodaje, nawet jeśli to się nie uda ze względu na weto Węgier, Unia powinna zastosować także inne środki nacisku: zmniejszenie funduszy oraz dyplomatyczna izolacja Warszawy, ograniczanie kontaktów z polskim rządem do minimum. Innym środkiem miałaby być polityka bezpieczeństwa, bo "wspólna obrona ma na celu ochronę wartości, nie tylko terytorium".

Czy Bruksela pójdzie za radami Amerykanina? Jak na razie pod znakiem zapytania stoi to, czy w ogóle dojdzie do głosowania w sprawie uruchomienia artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Aby tego uniknąć, Polska musi sformować koalicję blokującą co najmniej sześciu państw. W czwartek premier sprawującej prezydencję w Radzie UE Bułgarii Bojko Borysow zapowiedział, że będzie się starał nie dopuścić do głosowania. Przestrzegł, że jeśli do tego dojdzie, "będzie miał wiele nieprzespanych nocy" podejmując decyzję, jak głosować. Dodał, że uruchomienie artykułu 7 stworzy niebezpieczny precedens. Ale jednocześnie MSZ Bułgarii zaapelował do polskiego rządu, by zastosował się do rekomendacji Komisji Europejskiej ws. praworządności.