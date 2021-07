Były ambasador RP w USA: sytuacja jeszcze nie jest beznadziejna

- Atmosfera, jaka panuje teraz między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jest daleka od tego, czego powinniśmy oczekiwać - stwierdził w programie "Newsroom" WP Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA. Odniósł się do słów byłego szefa dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, który stwierdził, że pogorszenie stosunków z USA nastąpiło za czasów rządu Donalda Tuska, a objawiało się m.in. rezygnacją z tarczy antyrakietowej. - To nie polska decyzja, ale amerykańska zadecydowała o tym, że porozumienia nie weszły w życie. Myślę, że to właśnie za rządów Donalda Tuska i ministra Radosława Sikorskiego stosunki z Ameryką były prawie najlepsze w historii. Byliśmy wysłuchiwani, byliśmy uważani za jednego z ważniejszych sojuszników. Dziś już tak nie jest, ale sytuacja jeszcze nie jest beznadziejna – podkreślał dyplomata.