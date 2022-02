Były ambasador RP: "Putin przeliczył się w kalkulacjach"

- Zgadzam się z Joe Bidenem, że Putin przeliczył się w swoich kalkulacjach, chociaż mam świadomość, że to nie jest jeszcze czas, aby cokolwiek podsumować. Ta wojna trwa i nie wiemy, jak się potoczy, ale w sensie politycznym jego diagnoza jest trafna — powiedział Janusz Reiter, przewodniczący CSM, były ambasador RP w Niemczech i USA. - Jak będzie wyglądało dalsze wsparcie Ukraińców i czy w najgorętszym czasie Amerykanie ich nie zostawią? - dopytywała Agnieszka Kopacz, prowadząca program "Newsroom WP" - Wiadomo, że zaangażowanie Ameryki czy też Europy ma granice, szczególnie że wszyscy się głośno i wyraźnie wypowiedzieli, że nie ma szans na wojskowe zaangażowanie NATO w wojnie na Ukrainie. Natomiast wszelkie inne wsparcie, polityczne i wojskowe w sensie dostarczania sprzętu czy logistyki to będzie na pewno kontynuowane. Czy to wystarczy, żeby Ukraina wygrała wojnę? Tego nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć, aczkolwiek każdy dzień skutecznej obrony przed inwazją rosyjską, zmienia sytuację na korzyść Ukrainy. Podnosi ona cenę prowadzenia tej wojny i zmienia percepcję Ukrainy w świecie zachodnim, do którego ta przecież aspiruje — podsumował Reiter.