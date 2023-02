Było o krok od tragedii. Wielu rannych po wypadku busa

- Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów, toyoty i busa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tymi samochodami łącznie podróżowało 10 osób - prawdopodobnie dwie osoby toyotą, a pozostałe busem. Zostały one przewiezione do szpitali w Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim - przekazał funkcjonariusz.