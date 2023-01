Przerażające wideo. Cudem uniknęła zmiażdżenia we własnym domu

W sieci pojawiło się przerażające nagranie, na którym widać, jak do wnętrza domu niespodziewanie przebija się masywny głaz, co prawie doprowadza do zmiażdżenia kobiety. Wszystko działo się w sobotę na Hawajach, na wzgórzu w Honolulu, jak opisuje "New York Post". Wstrząsające nagranie trafiło do mediów społecznościowych.