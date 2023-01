Wypadek podczas obławy. Zginął ścigany mężczyzna

Obława w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna

Dodał, że ok. godz. 20 na ul. Opolskiej w Poznaniu doszło do wypadku samochodowego. Jak powiedział, "kierowca poruszający się skodą – właśnie ten poszukiwany - uderzył w inny samochód jadący ulicą Opolską, doprowadzając do wypadku, w wyniku którego on sam zginął".