Byli członkowie PO przejdą do innej partii? "Nie jest tajemnicą, że z nimi rozmawiamy"

"Takie rozmowy schodzą też na trochę inny poziom"

Wskazał też, "takie rozmowy schodzą też na trochę inny poziom, samorządowy". - Jest wielu samorządowców, którzy widzą sens budowania racjonalnego centrum, bo chyba zgodzimy się wszyscy, że opozycja o rysie liberalno-lewicowych nie jest w stanie wygrać skutecznie z PiS, bo gdyby miała wygrać, to już dawno by się to stało - kontynuował Zgorzelski.