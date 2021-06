Byłby żal po odejściu Jarosława Gowina. Prywatne wyznanie polityka PiS

Zdaniem Adama Bielana, nawet bez wsparcia gowinowców, Prawo i Sprawiedliwość zachowa większość w Sejmie. Do jego słów odniósł się w programie "Newroom WP" Jarosław Sellin, który stwierdził, że byłoby mu szkoda ewentualnego odejścia Gowina. - Uważam, że środowisko, które stworzył Jarosław Gowin jest ciekawe, ideowe, konserwatywno-liberalne. Pracujemy ze sobą już wiele lat, umówiliśmy się na współpracę jeszcze przed wyborami z 2015 r. (…) Dzięki temu, że stworzyliśmy formułę Zjednoczonej Prawicy, wygraliśmy siedem wyborów ogólnopolskich w ostatnich latach. To jest atut, widać, że jest to doceniane przez elektorat prawicy. (…) Byłoby szkoda, gdyby środowisko Jarosława Gowina popełniło jakiś błąd i zechciało poszukiwać więzi z dzisiejszą, dziwnie podzieloną opozycją. (…) Myślę, że mamy dobry wspólny dorobek doceniany przez Polaków. Pokazują to również sondaże, bo Zjednoczona Prawica jest ich liderem od wielu lat. (…) Myślę, że rozsądny polityk, jakim jest Jarosław Gowin, to dostrzega - stwierdził Sellin.