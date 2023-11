Była w Zjednoczonej Prawicy, teraz rozliczy PiS. "Brzydzę się nimi"

Posłanka KP PSL-Trzecia Droga Magdalena Sroka na początku poprzedniej kadencji Sejmu była członkinią Porozumienia Jarosław Gowina, będącego częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Teraz ma zasiadać w komisji śledczej, która będzie rozliczać PiS. Polityczka uważa, że nie ma problemów z wiarygodnością. - Zostałam zweryfikowana przez wyborców. Głosowało na mnie 25 tys. obywateli - mówiła w programie "Tłit". Zaznaczyła, że gdyby nie Zjednoczona Prawica, to nie byłoby jej w polityce, ale przyznała, że żałuje wielu swoich dawnych głosowań m. in. finansowania TVP. - Ja większością ludzi w PiS się po prostu brzydzę. Za to, co zrobili z naszym krajem, za to, co zrobili z Jarosławem Gowinem, za to, w jaki sposób potraktowali państwo - podsumowała.

