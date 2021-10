Była w Lewicy, przeszła do PiS-u. Ostry komentarz

Posłanka Porozumienia, a wcześniej Lewicy, Monika Pawłowska w piątek ogłosiła, że podjęła decyzję o dołączeniu do klubu PiS. Przypomnijmy, Wirtualna Polska jako pierwsza informowała o takim scenariuszu. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Spotkałem panią posłankę. Powiedziałem, że nie mam przyjemności rozmawiać. Zamknąłem drzwi windy. Nie mamy żadnego kontaktu - ujawnił. - Jak ktoś potrafi w ciągu pół roku zmienić trzy partie polityczne, jeżeli ktoś w ciągu pół roku zmienia poglądy z proaborcyjnych na antyaborcyjne, jeżeli ktoś w ciągu pół roku mówi, że rząd Kaczyńskiego to największy dramat w Polsce, a potem spotyka się z Kaczyńskim i mówi, że to jest przyszłość Polski, to znaczy, że stracił twarz i tej twarzy nigdy nie odzyska - stwierdził Gawkowski.