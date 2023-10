Była ostatnią osobą, z którą rozmawiał nożownik. Ujawniła, co usłyszała

Opowiedziała, że zobaczyła go, gdy paliła papierosa przed sklepem. Miał jej zwrócić uwagę, że palenie zabija. - Patrzył na mnie z pogardą w oczach - mówi pani Natalia. Potem stwierdził, że jeśli palenie jej nie zabije, to on to zrobi. - Zobaczysz, co się stanie jeszcze dzisiaj - rzucił. Miał wyjść, gdy zobaczył, że kobieta się go nie przestraszyła. Chwilę potem doszło do tragedii.