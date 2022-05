Była deputowana Norwegii walczy o wolność Ukrainy

Sandra Andersen Eira przyjechała do Kijowa już tydzień po wejściu do Ukrainy wojsk Władimira Putina. Wstąpiła do Międzynarodowego Legionu jako medyk bojowy, a teraz szkoli się jako strzelec wyborowy. Kobieta nie powiedziała nawet swoim rodzicom, że wybiera się na wojnę.